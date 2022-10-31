وزير البترول يشارك فى افتتاح مؤتمر ومعرض أبوظبى الدولى «أديبك 2022»

الملا: مصر تخطط لرفع مساهمة الطاقة المتجددة فى توليد الكهرباء لـ40% بحلول 2030





شارك طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية فى افتتاح مؤتمر ومعرض أبوظبى الدولى للبترول «أديبك 2022»، الاثنين، فى العاصمة الإماراتية، والذى افتتحه سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالإمارات، بحضور جمع من وزراء الطاقة فى العالم ورؤساء كبريات شركات الطاقة العالمية والخبراء، وفق بيان لوزارة البترول.

وشهد افتتاح المؤتمر جلسة وزارية بعنوان «تحول طاقى عادل وآمن ومستدام»، شارك فيها الملا، وضمت سهيل المزروعى وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتى، وشرى هارديب سينج بورى وزير البترول والغاز الهندى، وأموس هوشستين المبعوث الرئاسى الامريكى للطاقة.

واستعرض الملا فى كلمته بالجلسة استراتيجية مصر لتأمين إمدادات الطاقة وكيفية ربطها بتحقيق التحول الطاقى نحو المصادر الأقل فى انبعاثات الكربون، موضحا أن مصر تعمل بالتوازى فى جميع مسارات تنمية مصادر الطاقة بمختلف أنماطها سواء التقليدية أو خاصة من الغاز الطبيعى أو المصادر المتجددة من الطاقة الشمسية والرياح، مشيرا إلى تأمين كميات إضافية من الغاز الطبيعى والاستفادة منها فى زيادة صادراته علاوة على تعظيم التعاون مع دول منتدى غاز شرق المتوسط للاستفادة من موارد الغاز، مضيفا أن مصر لديها خطة لرفع مساهمة الطاقة المتجددة فى توليد الكهرباء لـ40% بحلول عام 2030.

وأضاف أن مصر بالتوازى مع كل هذه الجهود تتعاون مع شركائها العالميين فى مشروعات لخفض الانبعاثات الكربونية من صناعة البترول والغاز من خلال الاستثمار فى تطبيق تكنولوجيات متطورة ووسائل حديثة تحقق هذا الهدف، لافتا إلى أن قمة المناخ COP27 التى تستضيفها مصر الأسبوع المقبل وتركز على التنفيذ الفعلى ستتيح الفرصة لصناعة البترول والغاز وكياناتها العالمية لكى توضح أمام العالم رؤيتها لتنمية موارد جديدة بانبعاثات أقل، حيث ستشهد القمة لأول مرة فى تاريخها تخصيص يوم لخفض الكربون.

من جانبه أكد وزير الطاقة الإماراتى أن الحديث عن الطاقة لا يقتصر فقط

على البترول وإنما التحديات التى تواجه العالم الآن تستدعى النظر إلى الغاز وغيره من مصادر الطاقة الأخرى، خاصة المتجددة كالهيدروجين والرياح، مشيرا إلى أن بلاده ودول منظمة أوبك حريصون على تلبية احتياجات العالم فى جهود التحول الطاقى.

وشدد المزروعى، على أهمية تأدية باقى الدول المنتجة لدورها فى تشجيع الاستثمار فى مصادر الطاقة المتجددة، مؤكدا أن الإمارات تركز حاليا على تنويع مصادر الطاقة الخاصة بها وخفض الانبعاثات وترشيد الاستهلاك.

فيما طالب المبعوث الرئاسى الامريكى للطاقة، جميع الدول والحكومات بأن يؤدوا دورهم بالتركيز على تأمين إمدادات الطاقة الكافية للحفاظ على النمو الاقتصادى العالمى والتسعير العادل للطاقة، ودعم استثمارات مشروعات انتاج البترول والغاز بالتوازى مع الإسراع بجهود تعميم منظومة مستدامة ومتنوعة للطاقة خالية من الكربون.