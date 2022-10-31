أطلقت هيئة الموسيقى في السعودية مسابقة موسيقية عالمية على منصة "تيك توك" بعنوان "صوت السعودية"؛ لتمكين واكتشاف المواهب الموسيقية المحلية وخلق مجال تنافسي سعودي في منصة اجتماعية دولية.

وقال سلطان البازعي، الرئيس التنفيذي المكلَف لهيئة الموسيقى، إن المسابقة تعد أوسع عملية لاكتشاف المواهب وهذا ما أكده عدد المشاهدات والمشاركات، موضحا أنها ستكون فرصة للجمهور للتصويت للمواهب الأفضل، الذين ينتظرهم دعم خاص لتطوير مواهبهم وقدراتهم الموسيقية، وفق "العربية نت" اليوم الإثنين.

وتأتي مسابقة "صوت السعودية" بوصفها مسرحا افتراضيا مفتوحا للأفراد الموهوبين للغناء بصوت سعودي يعكس ثراء فنون المملكة وثقافتها، كما ترحب المسابقة بالمواهب السعودية من جميع أنحاء العالم، إضافة للمواهب المقيمة في المملكة، عبر المشاركة بشكل مباشر.

وستقدم الهيئة 10 جوائز كبرى للفائزين؛ لمواكبة الانتشار الواسع للمسابقة التي حظيت بمشاركات واسعة من المواهب المحلية، حيث بلغت مشاهدات مقاطع الفيديو المنشورة في وسم "#صوت_السعودية" أكثر من 230 مليون مشاهدة.