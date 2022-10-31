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تمكن الرئيس اليساري الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا من التقدم على منافسه الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو بعد فرز 92% من أصوات الناخبين في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية البرازيلية.

وأظهرت نتائج فرز 94.5% من بطاقات الاقتراع، تقدم لولا داسيلفا بنسبة 50.6% ، مقابل 49.4% لصالح بولسونارو، بحسب صحيفة جارديان البريطانية.

وتستعد السلطات الانتخابية لنتيجة متقاربة، قد يطعن عليها بولسونارو إذا خسر.

وأدت موجة متزايدة من العنف السياسي هذا العام، تخللها في الأسابيع الأخيرة مواجهات مسلحة شارك فيها حلفاء بارزون لبولسونارو، إلى تصاعد المخاوف من أن يؤدي التنازع على نتيجة الانتخابات إلى اضطرابات.

ووضعت المحكمة الانتخابية العليا، التي يقودها قضاة من المحكمة العليا، خطة أمنية لحماية موظفيها ومبانيها في حالة حدوث مظاهرات مثل هجوم يناير 2021 على مبنى الكونجرس الأمريكي.