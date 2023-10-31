إسرائيل ترفع مستوى التحذير من السفر إلى شمال القوقاز بعد هجوم داغستان

رفعت إسرائيل اليوم الاثنين تحذيرها بشأن منطقة شمال القوقاز الروسية إلى المستوى الرابع وهو الأعلى ،وناشدت مواطنيها بالمغادرة عقب هجوم معاد للسامية من جانب حشد من الجماهير أمس الأحد في أحد مطارات داغستان.

وقال بيان مشترك من مجلس الأمن الوطني ووزارة الخارجية أنه بسبب مخاوف بشأن حادث الأمس والقلق إزاء تكراره ، يتعين على المواطنين الإسرائيليين تجنب هذه المناطق ويتعين على أولئك الموجودين هناك المغادرة ، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" .

كان حشد من الجماهير دخل إلى أحد المطارات في العاصمة الداغستانية "محج قلعة"، يوم أمس الأحد، وهاجموا بعنف الأشخاص الذين وصلوا على متن طائرة قادمة من إسرائيل.

ووفقا للسلطات، فقد أصيب 20 شخصا في أعمال العنف، بينهم عدد من أفراد الشرطة.

وذكر الركاب أنهم تعرضوا للرشق بالحجارة. وأطلقت الشرطة نيران تحذيرية. وأثارت الهجمات حالة من الذعر على المستوى الدولي.

وبحسب السلطات ،هناك أيضا أعمال موجهة ضد اليهود في أقاليم أخرى ذات أغلبية مسلمة في شمال القوقاز. وتم الآن تحويل الرحلات الجوية القادمة من تل أبيب إلى مطارات روسية أخرى في أقاليم آمنة.

يذكر أن القيادة في داغستان أعلنت عن التضامن مع الفلسطينيين في ضوء الوضع في الشرق الأوسط.

وفي الوقت ذاته، انتقدت السلطات المحلية وكذلك منظمات المسلمين والعديد من المنظمات الأخرى الاحتجاجات العنيفة . وأعلن رجال الدين الاسلامي بكل وضوح : "معاداة السامية ليس لها أي مكان في منطقة شمال القوقاز متعددة الأعراق.