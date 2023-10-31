أساسيات كتابة السيناريو ضمن ورش أهل مصر لأطفال المحافظات الحدودية

يشهد الأسبوع الثقافي لأطفال المحافظات الحدودية ببورسعيد، ضمن مشروع "أهل مصر" المقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزير الثقافة، عددا من الورش الفنية والأدبية المتنوعة، التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، تحت شعار "يهمنا الإنسان" حتى 3 نوڤمبر المقبل.

وبدأت الفعاليات أمس مع ورشة كتابة السيناريو، أوضح خلالها السيناريست وليد كمال، أن الهدف من التدريب هو التعرف على المهارات الإبداعية للطفل والعمل على تطويرها، للتعبير عن الذات وإتقان فن الكتابة، وذلك من خلال التعريف بمهارات التفكير الإبداعي، ومراحل كتابة السيناريو بدءا من اختيار الفكرة، وتحديد الأبعاد النفسية والفسيولوجية والاجتماعية للشخصيات، مرورا بمرحلة المعالجة ووصولا إلى الحبكة، والخاتمة.

من جانبه تحدث المدرب حسني إبراهيم، عن ورشة "الأركيت" ذلك الفن اليدوي الجمالي الذي يظهر فيه إبداع الشخص وتفكيره، كمحاولة لاستعادة مكانة الحرف اليدوية المعرضة للاندثار.

وأضاف أن طوال فترة التدريب سيتم تعريف الأطفال بأنواع الخشب، وطبيعته، وكيفية الرسم على سطحه وتفريغه لعمل تصميمات مختلفة كتصنيع بازل متعدد المقاسات، أو تصميم مركب صيد، مع طلاء الأعمال بالورنيش كي تتضح التفاصيل الأصلية.

وخلال ورشة "المسرح البشري" قام المخرج محمد الدسوقي بتدريب الأطفال على العرض المسرحي "أهل مصر" والذي تركز فكرته على أهداف المشروع وإبراز المعالم السياحية الموجودة بكل محافظة من المحافظات المشاركة، وذلك في قالب ارتجالي بسيط، مع الاستعانة بعدد من المقطوعات الغنائية للشاعر سامح الرازقي، وألحان الفنان أحمد العجمي.

وبحضور كل لاميس الشرنوبي وكيل وزارة الثقافة والمشرف التنفيذي للمشروع، والمخرج أحمد السيد عضو اللجنة العليا والمشرف العام، استكمل المدربون الورش الفنية والأدبية حيث واصل الفنان ماهر كمال تدريبات الأطفال على الغناء الجماعي، واستكمل د. محمد إسماعيل مبادئ التصوير الفوتوغرافي بالموبايل، وقام الشاعر محمود الحلواني بتدريب الأطفال على أساسيات كتابة الشعر، واستكمل الفنان وائل عوض ورشة الرسم بالموسيقى.

كما استمرت فعاليات كل من ورشة إعادة التدوير للمدربة نجوى عبد العزيز، وورشة تصميم حقائب بالشبك للمدربة نجلاء شحاته، وورشة المشغولات اليدوية بالخرز لمنى عبد الوهاب، والخيامية لعماد عاشور، وقامت المدربة إيمان مجدي بتعليم الأطفال كيفية تصميم حقيبة من الجلد وتطريزها، بينما استكمل الفنان ناصر عبد التواب مراحل تصنيع العروسة القفازية.

واختتم اليوم بعرض فني استمتع الأطفال خلاله بفقرة التنورة الصوفية، وعروض عرائس الماريونت بمصاحبة عدد من الأغاني الشعبية التراثية.

مشروع " أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة، المقدمة لأبناء المحافظات الحدودية: شمال وجنوب سيناء، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر، مطروح، وتضم لجنته العليا المخرج هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، وينظم فعاليات الأسبوع الثقافي الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د.حنان موسى، بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي وفرع ثقافة بورسعيد برئاسة د. چيهان الملكي. ويهدف للحفاظ على الهوية الثقافية، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن من خلال التوعية بتاريخه وتراثه وثقافاته وفنونه.