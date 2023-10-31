مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية: يجب وقف العدوان وشلال الدم في غزة

قال مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية مهند العكلوك، إن عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة يزداد يوميًا، منوهًا أن «غزة تحولت لمقابر جماعية».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «القاهرة الإخبارية»، مساء الثلاثاء، أن فلسطين دعت إلى عقد قمة عربية؛ لوضع القمة أمام مسئولياتها، وخاصة أن «العالم أمام لحظة مصيرية وفاصلة».

وشدد على أهمية «وقف العدوان وشلال الدم»، منددًا بفشل مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة في تمرير 4 قرارات مرتبطة بوقف إطلاق النار أو إقرار هدنة إنسانية في غزة.

واستنكر مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية، كيف أن «كلمة إنسانية مرفوضة في مجلس الأمن، الذي يضطلع بالحفاظ على الأمن والسلم الدوليين».

ولفت إلى أن «الأمم المتحدة أصدرت قرارًا لتطبيق هدنة إنسانية مستدامة؛ تمهد لوقف إطلاق النار»، معقبًا: «120 دولة صوتت لصالح القرار، وبالرغم من ذلك يقع المزيد من القتل والمجازر والجرائم ويستمر الحديث عن التهجير القسري والإبادة الجماعية والتطهير العرقي».

وأكمل: «العالم لن يعود إلى سابق عهده بعد حرب غزة، قواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان التي بناها العالم تم العبث بها وتدميرها.. يجب وقف إطلاق النار والمجازر