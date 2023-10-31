قال المتحدث باسم البنتاغون، الجنرال باتريك رايدر، إن الولايات المتحدة في تواصل مستمر مع جيش الاحتلال منذ أحداث السابع من أكتوبر، مشيرا إلى تزويد الأخيرة بالمعلومات الاستخباراتية حول استعادة وتحرير الرهائن.



وأضاف خلال تصريحات لـ «العربية» مساء الإثنين، أن جيش الاحتلال يملك حرية اتخاذ القرارات بشأن مواعيد عملياته العسكرية، موضحا أن الدور الأمريكي يقتصر على تلبية الاحتياجات الأمنية والتعاون مع شركاء المنطقة؛ لمنع التصعيد وتوسع نطاق دائرة العنف.



ورد على استهداف جيش الاحتلال المدنيين داخل قطاع غزة، قائلا: «لا أحد يريد وقوع ضحايا من المدنيين، وفاة المدنيين الأبرياء أمرا مأساويا، نحن نتحدث مع شركائنا الإسرائيليين؛ من أجل توفير الحماية للمدنيين أثناء العمليات».



وتابع: «نحن نتشاور معهم وننصحهم بإتباع قوانين الحرب، نريد تقليص عدد الضحايا المدنيين، لكن بالنهاية العمليات عملياتهم، وسيفعلون ما عليهم لحماية المدنيين من حماس»، موضحا أن دعم الولايات لا يتوقف على حدود المساعدات العسكرية بل منع التصعيد بالمنطقة أيضا.



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الإثنين، عن ارتفاع حصيلة الشهداء في الغارات الإسرائيلية المستمرة على غزة منذ 7 أكتوبر إلى 8306 على الأقل، من بينهم 3457 طفلا.



وفي المقابل، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دنيال هاغاري في مؤتمر صحفي الإثنين؛ إن إسرائيل تتقدم تدريجيا في غزة بحسب خطة الحرب الموضوعة.



ونفت المقاومة في بيان الاثنين؛ تحقيق جيش الاحتلال أي تقدم بري داخل الأحياء السكنية بقطاع غزة، مشيرة إلى نجاح الفصائل المسلحة في إحباط توغل بضع دبابات بشارع صلاح الدين وإجبارها على الانسحاب والتراجع بعد تسللها من المنطقة الزراعية المفتوحة بمنطقة جحر الديك.