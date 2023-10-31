الحبس 6 أشهر لمتهم بحيازة مخدر الهيروين في العجوزة

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قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة شاب بالحبس 6 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه، لإدانته بحيازة مخدر الهيروين بمنطقة العجوزة.

وتضمن الحكم معاقبة المتهم بالحبس شهرين لحيازته سلاح أبيض "كتر" دون ضرورة مهنية أو حرفية.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 12860 لسنة 2023 جنايات العجوزة، للمتهم "محمود . د"، 38 سنة، في يوم 5 يوليو الماضي أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وتابعت التحقيقات أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاح أبيض "كتر" بدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وتمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم لتخلفه عن الحضور للمراقبة، وبتفتيشه عثر على لفافات الهيروين المخدر ومبلغ مالي وسلاح أبيض "كتر"، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلته، والسلاح الأبيض للدفاع عن النفس وحماية تجارته الآثمة.