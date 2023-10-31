الرئيس الموريتاني: نتحرك في كل الدوائر لوقف الحرب المجنونة على غزة

قال الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، إن بلاده تتحرك في كل الدوائر "للوقف الفوري لهذه الحرب المجنونة في غزة".

وأوضح الغزواني، في مقابلة أجرتها معه وسائل إعلام، ونشرت اليوم الثلاثاء في نواكشوط، "نتحرك في كل الدوائر الدبلوماسية من أجل الوقف الفوري لهذه الحرب المجنونة ومن أجل إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة ودعم كل الجهود الرامية إلى إطلاق ديناميكية جديدة وجدية للسلام تفضي في أسرع وقت لحل دائم يسمح بإقامة دولة فلسطينية مستقلة ينعم فيها الشعب الفلسطيني بالأمن".

وأضاف أن موقف بلاده في "قمة الوضوح، فموريتانيا قيادة وشعبا مع حق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية، والمبادرة العربية".

وتابع، "نتضامن مع هذا الشعب الذي يتعرض لأبشع أنواع الإبادة والتهجير على مرأى ومسمع من العالم، وقد عبرت عن ذلك في وقته وفي أكثر من مناسبة".

وشهدت موريتانيا مظاهرات احتجاج ضد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.