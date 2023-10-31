وكيل تعليم بني سويف يؤكد ضرورة تفعيل مجموعات الدعم المدرسي بالمعلمين المتميزين

أجرى محمد عبدالتواب، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، جولة ميدانية مفاجئة اليوم الثلاثاء، على عدد من مدارس إدارة اهناسيا التعليمية وذلك لمتابعة الميدانية للاطمئنان على انتظام الدراسة.

وشهد وكيل الوزارة طابور الصباح بمدرسة الشهيد شعبان صديق أمين الابتدائية بحضور خالد عبد العظيم وكيل الإدارة وعادل مبروك مدير مرحلة التعليم الابتدائي بإدارة اهناسيا التعليمية

حيث شارك وكيل الوزارة التلاميذ طابور الصباح.

وخلال الجولة تفقد وكيل الوزارة حجرات الدراسة ومعامل الأوساط والمكتبة والأنشطة المختلفة وحرص على محاورة التلاميذ والاستماع إليهم حول أداء امتحانات شهر أكتوبر ومدى الاستفادة من تنفيذ الأنشطة الرياضية والثقافية وحصص المشاهدة.



ثم تابع وكيل الوزارة سجلات المدرسة من حضور وانصراف وسجلات الأمن والإجازات وجداول تشغيل المعامل والمكتبة والجمعية التعاونية بالمدرسة،

موجها بضرورة التزام المعلمين والإداريين بالمواعيد الرسمية وعدم مغادرة المدرسة إلا بعد انتهاء اليوم الدراسي.

كما شدد وكيل الوزارة على تشديد الرقابة والسيطرة على أمن بوابة المدرسة لضمان سلامة أبنائنا وبناتنا التلاميذ عند الدخول والخروج وحتى مغادرة جميع التلاميذ المدرسة والتأكيد على توزيع الإشراف اليومي على جميع أدوار المبنى وفناء المدرسة.

ونوه وكيل الوزارة بضرورة الاهتمام بالقراءة والكتابة لدى التلاميذ ووضع البرامج والخطط العلاجية السريعة لمشكلة ضعف القراءة والكتابة

كما طالب وكيل الوزارة بضرورة تحقيق الاستفادة القصوى من تواجد التلاميذ داخل المدرسة والاستفادة من اليوم الرياضي والثقافي، إلى جانب تفعيل حصص المشاهدة من خلال المنصات والقنوات التعليمية لاثراء العملية التعليمية.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة تفعيل مجموعات الدعم المدرسي وتوفير كل وسائل الدعم من تجهيز القاعات والاستعانة بالمعلمين المتميزين للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور.

كما أكد وكيل الوزارة على تطبيق لائحة الانضباط المدرسي والبعد عن العقاب البدني والنفسي للطلاب لتحقيق الانضباط داخل المدارس.