كريم عبد العزيز من أرض الفيروز: دائما سيناء مصرية

عبر الفنان كريم عبد العزيز، عن سعادته الغامرة بزيارته لسيناء ووجوده بين أهلها.

وقال في تصريحات متلفزة على هامش حضوره لقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مع مشايخ وعواقل محافظة شمال سيناء، اليوم الثلاثاء، إن سيناء أرض طاهرة لها قيمة خاصة لدى المصريين.

وأضاف أن كل حروب مصر على مدار تاريخها كانت في سيناء، وهي الأرض أيضا التي ارتوت بدماء 95% من شهداء مصر تاريخيا.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، على جهوده طوال الفترة الماضية وكذا جهود الحكومة في العمل على تنمية سيناء، معقبا: «دائما سيناء مصرية».

وكان مدبولي قد عقد في وقت سابق من اليوم، لقاء مع مشايخ وعواقل شمال سيناء، بمقر الكتيبة 101 بمدينة العريش، بحضور عدد من الوزراء والسياسيين والإعلاميين والفنانين.

وفي كلمة مطولة استعرض مدبولي الجهود التي بذلتها الدولة خلال الفترة الماضية لتنمية شمال سيناء، كما تضمنت كلمته استعراض المشروعات التي تخطط الدولة لتنفيذها هناك.