 غزة.. وفا: الاحتلال يعتقل مواطنا من دير بلوط - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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غزة.. وفا: الاحتلال يعتقل مواطنا من دير بلوط


نشر في: الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 - 6:32 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 - 6:32 ص

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، مواطنا من بلدة دير بلوط غرب سلفيت.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن ناصر عبد الجواد بعد اقتحام منزله في بلدة دير بلوط غرب سلفيت.


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