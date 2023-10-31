الأكثر قراءة
خاص - لجنة حكام بنين ترد على هجوم كولر ضد حكم مباراة صنداونز والأهلي
اشتري نفسك ولم الليلة.. مؤسس الفرقة 999 بالصاعقة المصرية يوجه رسالة لنتنياهو بالعبرية
يستشهد بآيات تتحدث عن حروب اليهود.. ما دلالة الاستدعاء الديني في خطابات نتنياهو؟
برلماني يتقدم ببيان عاجل حول انقطاع الكهرباء 4 ساعات يوميا في الإسكندرية
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
نعم
لا
محايد
النتـائـج
تصويت
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، مواطنا من بلدة دير بلوط غرب سلفيت.
وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن ناصر عبد الجواد بعد اقتحام منزله في بلدة دير بلوط غرب سلفيت.