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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، مواطنا من بلدة دير بلوط غرب سلفيت.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن ناصر عبد الجواد بعد اقتحام منزله في بلدة دير بلوط غرب سلفيت.