فاينانشيال تايمز: قادة أوروبا رفضوا مقترح نتنياهو لتهجير سكان غزة

أفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، بأن قادة الاتحاد الأوروبي رفضوا مقترح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهجير سكان قطاع غزة.

وذكرت الصحيفة البريطانية نقلا عن مصادر وصفتها بـ "المطلعة" بأن نتنياهو سعى إلى إقناع القادة الأوروبيين بالضغط على مصر لقبول لاجئين من قطاع غزة.

وأوضحت المصادر أن الفكرة، التي طرحها نتنياهو في اجتماعات مع المسئولين الأوروبيين الأسبوع الماضي، عرضتها دول من بينها التشيك والنمسا خلال مناقشات خاصة في قمة زعماء الاتحاد الأوروبي يومي الخميس والجمعة الماضيين.

وذكرت الصحيفة أن الدول الأوروبية الرئيسية، لا سيما فرنسا وألمانيا وبريطانيا رفضت هذا الاقتراح ووصفته بأنه غير واقعي، مشيرة إلى معارضة المسئولين المصريين لفكرة قبول اللاجئين من غزة، حتى على أساس مؤقت.

ولفتت الصحيفة إلى تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر ترفض "أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية بالوسائل العسكرية أو عبر تهجير الفلسطينيين قسراً من أراضيهم، أو أن يأتي ذلك على حساب المنطقة".

وأوضحت المصادر أنه قد تمت مناقشة الدور المحتمل لمصر في قمة الاتحاد الأوروبي، واتفق الزعماء الأوروبيون في نهاية المطاف على أن مصر يجب أن تلعب دورا في تقديم مساعدات إنسانية واسعة النطاق لغزة، ولكن دون الضغط عليها لقبول اللاجئين.

ونقلت "فاينانشيال تايمز" عن دبلوماسي غربي (لم تسمه) قوله: "لقد أكد نتنياهو بقوة أن الحل هو أن يأخذ المصريون سكان غزة على الأقل خلال الصراع، لكننا لم نأخذ الأمر على محمل الجد لأن الموقف المصري كان ولا يزال واضحا للغاية، هم لن يفعلوا ذلك".

ونوهت الصحيفة أيضا بأن وزارة الخارجية الأمريكية أفادت بأن واشنطن تدعم "المرور الآمن" للمدنيين الراغبين في مغادرة غزة، لكنها لا تدعم "أي نقل قسري للفلسطينيين خارج القطاع".