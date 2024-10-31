وجه وزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد اليوسف، رسالة تحذيرية للشركات التي تؤخر أجور عمالتها، قائلا إنه لن يتهاون في هذا الأمر، ولن يسمح بالإضرار بسمعة الكويت.



وأكد النائب الأول لرئيس الوزراء الكويتي ووزير الدفاع والداخلية الشيخ فهد اليوسف، أنه سيتابع أولا بأول التزام الشركات بدفع أجور عمالتها بانتظام، وسيتم التعامل بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية بحق جميع الشركات التي تخالف قرار مجلس الوزراء.

وناقش اليوسف، في لقاء اليوم الأربعاء، مع ممثلي بعض الشركات، بحضور مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة مرزوق ضيف الله العتيبي، آلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء الكويتي، بشأن دفع أجور عمالة الشركات بانتظام، كما استمع وزير الداخلية إلى اقتراحات وملاحظات ممثلي الشركات في هذا الشأن.

وقال اليوسف: "لا أحد فوق القانون وسيطبق على الجميع بمسطرة واحدة"، مشيرا إلى أن تأخير وتخاذل بعض الشركات في دفع أجور عمالتها يدفعهم إلى الاعتصام أو الإضراب عن العمل، ما يترتب عليه تعطيل العمل، إضافة إلى الإضرار بسمعة الكويت خاصة في مجال حقوق الإنسان.

وأكد أن "هذا الأمر لن أسمح به أبدا، فسمعة الكويت فوق كل اعتبار"، بحسب قوله.

ووجه اليوسف، بتكثيف الجولات التفتيشية على جميع الشركات التي لديها عمالة للتأكد من تطبيقها لقرار مجلس الوزراء، وأن العمالة استلمت راتبها بالفعل، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة فورا.

وشدد على أن أي شركة لن تلتزم بإعطاء أجور عمالتها سيتم التعامل الفوري معها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، مؤكدا تقديم جميع التسهيلات للشركات للإيفاء بمتطلباتها وفق النظم والقوانين المعمول بها.