فوز 21 مشروعا سينمائيا بجوائز منصة سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام

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أعلنت سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام، منصة مهرجان الجونة السينمائي لدعم مشروعات الأفلام العربية في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج، عن القائمة الكاملة للفائزين بجوائز النسخة السابعة من البرنامج، والتي تجاوز مجموع جوائزها 400 ألف دولار أمريكي، تتمثل في جوائز دعم مادي وخدمي يُقدم من مهرجان الجونة ورعاته المرموقين.

وقامت لجنة تحكيم سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام، والمكوّنة من الخبيرة السويسرية نادية دريستي، المخرج والمنتج السوداني أمجد أبو العلا، والناقدة والمدير الفني لمهرجان قرطاج السينمائي التونسية لمياء قيقة، وبعد التشاور مع الشركات الراعية، بتوزيع 40 جائزة قيمة على 21 مشروعًا تنافست في البرنامج هذا العام.

وأبدى عمرو منسي، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لمهرجان الجونة، عن سعادته بالتنوع الكبير في الجوائز، ومجموعها الذي بلغ رقمًا قياسًا وقال: "إقبال كل المؤسسات السينمائية والثقافية في المنطقة على دعم مشروعات سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام هو أمر يؤكد الثقة التي صار مهرجان الجونة يمتلكها لدى الجميع، باعتباره المكان الذي تولد فيه مشروعات تصبح لاحقًا أفلامًا رائعة تختارها مهرجانات العالم الكبرى".

من جانبه تحدث أحمد شوقي، رئيس سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام، عن النسخة السابعة قائلًا: "خلال أيام سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام عقد صناع المشروعات الـ21 المشاركة 174 اجتماع منفرد مع الشركات والمؤسسات والمهرجانات الدولية المشاركة في المهرجان، وتوزعت الجوائز الـ40 على جميع المشروعات، بما يؤكد الإضافة القيمة التي يقدمها سيني جونة لصناع الأفلام الموهوبين سواء عبر الدعم المباشر أو فتح آفاق للتشبيك والتعاون مع كل من يمكن أن يفيدهم".

القائمة الكاملة لجوائز سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام 2024:

شهادة منصة الجونة السينمائية، وجائزة مالية قدرها 15000 دولار أمريكي لأحسن مشروع في مرحلة التطوير: أسياد الجمال والسحر (مصر)، إخراج جاد شاهين، إنتاج يسري نصر الله

شهادة منصة الجونة السينمائية، وجائزة مالية قدرها 15000 دولار أمريكي لأحسن فيلم في مراحل ما بعد الإنتاج: والدي والقذافي (الولايات المتحدة، ليبيا)، إخراج جيهان، إنتاج جيهان ودافيد جوينتي ومحمد سويد

20000 دولار أمريكي جائزة مالية من إم بي سي ستوديوز وإم بي سي أكاديمي: ذكرني أن أنسى (السعودية)، إخراج لمى جمجوم، إنتاج مريم سندي ورامي الزاير



10000 دولار أمريكي جائزة مالية من روتانا: حرامي البقرة (مصر)، إخراج محمد زيدان، إنتاج مارك لطفي

10000 دولار أمريكي جائزة مالية من روتانا: ذكرني أن أنسى (السعودية)، إخراج لمى جمجوم، إنتاج مريم سندي ورامي الزاير

10000 دولار أمريكي جائزة مالية من شاهد: محاكمة ليلى (تونس، فرنسا)، إخراج شارلي كوكا، إنتاج سيرين سلامي ودرة بوشوشة وكارولين ناتاف

10000 دولار أمريكي جائزة مالية من O West: المستعمرة (مصر، فرنسا، ألمانيا، قطر، السعودية)، إخراج محمد رشاد، إنتاج هالة لطفي، منتجون مشاركون إتيان دي ريكاور وقسمت السيد

10000 دولار أمريكي جائزة مالية من رد ستار فيلمز: المستعمرة (مصر، فرنسا، ألمانيا، قطر، السعودية)، إخراج محمد رشاد، إنتاج هالة لطفي، منتجون مشاركون إتيان دي ريكاور وقسمت السيد.

10000 دولار أمريكي جائزة مالية من لاجوني فيلم برودكشن: أسياد الجمال والسحر (مصر)، إخراج جاد شاهين، إنتاج يسري نصر الله.

10000 دولار أمريكي جائزة مالية من بلو بي برودكشنز: ابن الشوارع (فلسطين، بولندا، قطر، السعودية، لبنان)، إخراج محمد المغني، إنتاج رشيد عبد الحميد وجليب لوكيانتس.

10000 دولار أمريكي جائزة مالية من رايز ستوديوز: حتى بالعتمة بشوفك (لبنان، فرنسا، قطر، السعودية)، إخراج نديم تابت، إنتاج جورج شقير وإيلي صهيبي.

10000 دولار أمريكي جائزة مالية من The Sound of Egypt: اغتراب (تونس)، إخراج مهدي هميلي، إنتاج مفيدة فضيلة ومهدي هميلي.

10000 دولار أمريكي جائزة مالية لفيلم مصري من جامعة ESLSCA: أرمسترونج (مصر)، إخراج أيمن الأمير، إنتاج ندى رياض.

10000 دولار أمريكي جائزة مالية من راديو وتليفزيون العرب ART: أرمسترونج (مصر)، إخراج أيمن الأمير، إنتاج ندى رياض.

5000 دولار أمريكي جائزة من نيو سينشري برودكشنز: العساس (الجزائر)، إخراج مهند لامين، إنتاج ليندا بلخيريه، منتج مشارك ميثم جبارة.

5000 دولار أمريكي جائزة من نيو سينشري برودكشنز: من يراقبون (بلجيكا، فرنسا، قطر)، إخراج كريمة سعيدي، إنتاج جولي فرير

5000 دولار أمريكي جائزة مالية من هير ستوري فيلمز: ناس الكباين (مصر، قطر)، إخراج هند بكر، إنتاج هند بكر وتامر نادي

5000 دولار أمريكي جائزة مالية من صندوق البحر الأحمر السينمائي لمشروع في مرحلة التطوير: نركض مع الوحوش (جمهورية التشيك، لبنان)، إخراج ليلى بسمة، إنتاج ناتاليا بافلون

5000 دولار أمريكي جائزة مالية من صندوق البحر الأحمر السينمائي لفيلم في مراحل ما بعد الإنتاج: الحياة بعد سهام (فرنسا)، إخراج نمير عبد المسيح، إنتاج كامي لايمل وعلي العربي

10000 دولار أمريكي جائزة مالية من المؤسسة الدولية للمواهب الصاعدة IEFTA: ابن الشوارع (فلسطين، بولندا، قطر، السعودية، لبنان)، إخراج محمد المغني، إنتاج رشيد عبد الحميد وجليب لوكيانتس

برنامج رعاية المواهب من التطوير وحتى العرض من المؤسسة الدولية للمواهب الصاعدة IEFTA: نركض مع الوحوش (جمهورية التشيك، لبنان)، إخراج ليلى بسمة، إنتاج ناتاليا بافلون

5000 دولار أمريكي جائزة مالية من سرد: اغتراب (تونس)، إخراج مهدي هميلي، إنتاج مفيدة فضيلة ومهدي هميلي

5000 دولار أمريكي قيمة خدمات تطوير سيناريو مع مريم نعوم من سرد: المدينة 2008 (اليمن)، إخراج يوسف الصباحي، إنتاج آلاء عامر

50000 دولار أمريكي قيمة توزيع فيلم من MAD Solution: ذكرني أن أنسى (السعودية)، إخراج لمى جمجوم، إنتاج مريم سندي ورامي الزاير

50000 دولار أمريكي قيمة توزيع فيلم من MAD Solution: قمرة (الدنمارك، فرنسا، لبنان، الأردن)، إخراج ميشيل كسرواني، إنتاج تيني ميكيلسن

دعوة لحضور معمل روتردام للأفلام مقدرة بقيمة 5000 دولار من مركز السينما العربية: المنزل رقم سبعة (سوريا، قطر)، إخراج راما عبدي، إنتاج هازار يازجي

11500 دولار أمريكي قيمة خدمات ما بعد الإنتاج من بي ميديا برودكشنز: المنزل رقم سبعة (سوريا، قطر)، إخراج راما عبدي، إنتاج هازار يازجي

11500 دولار أمريكي قيمة خدمات ما بعد الإنتاج من بي ميديا برودكشنز: أسطورة محمود (قطر)، إخراج ميار حمدان وشيماء التميمي، إنتاج شيماء التميمي وضيا جربي

10000 دولار أمريكي قيمة خدمات تصحيح ألوان من شيفت ستوديوز: اغتراب (تونس)، إخراج مهدي هميلي، إنتاج مفيدة فضيلة ومهدي هميلي

10000 دولار أمريكي قيمة خدمات Full Promotion Package كاملة من شيفت ستوديوز: ذكرني أن أنسى (السعودية)، إخراج لمى جمجوم، إنتاج مريم سندي ورامي الزاير

10000 دولار أمريكي قيمة خدمات ما بعد الإنتاج من بيج بانج ستوديوز: ابن الشوارع (فلسطين، بولندا، قطر، السعودية، لبنان)، إخراج محمد المغني، إنتاج رشيد عبد الحميد وجليب لوكيانتس

10000 دولار أمريكي قيمة خدمات ما بعد الإنتاج من بيج بانج ستوديوز: معارضة الغريب (الجزائر، فرنسا، سويسرا)، إخراج مالك بن إسماعيل، إنتاج هاشمي زرتال وفريد بريمل

إقامة إبداعية لصانع أفلام في لوس أنجلوس مقدرة بقيمة 13000 دولار من السفارة الأمريكية في القاهرة وفيلم إندبندنت: أسياد الجمال والسحر (مصر)، إخراج جاد شاهين، إنتاج يسري نصر الله

دعوة لحضور مهرجان سينمائي فرنسي من السفارة الفرنسية في القاهرة والمعهد الفرنسي: ناس الكباين (مصر، قطر)، إخراج هند بكر، إنتاج هند بكر وتامر نادي

دعوة لحضور مهرجان سينمائي فرنسي من السفارة الفرنسية في القاهرة والمعهد الفرنسي: حرامي البقرة (مصر)، إخراج محمد زيدان، إنتاج مارك لطفي

دعوة لحضور سوق الأوروبي في مهرجان برلين السينمائي تغطي الاعتماد وتكاليف السفر بقيمة 1500 يورو وعضوية لمدة عام في خدمات DAE مقدمة من مؤسسة الفيلم الوثائقي الأوروبية DEA وIEFTA: ذكرني أن أنسى (السعودية)، إخراج لمى جمجوم، إنتاج مريم سندي ورامي الزاير

دعوة مغطاة التكاليف لمشروع في مرحلة التطوير للمشاركة في معمل تورينو للأفلام TFL NEXT مع تغطية رسوم المشاركة 1700 يورو من معمل تورينو للأفلام وIEFTA: مكان آخر (السويد)، إخراج إسراء الكوجالي هاجستروم، إنتاج لارس لوفين

دعوة موجهة لمشروع في التطوير للمشاركة في معمل راوي من الهيئة الملكية الأردنية للأفلام: قمرة (الدنمارك، فرنسا، لبنان، الأردن)، إخراج ميشيل كسرواني، إنتاج تيني ميكيلسن

دعوة موجهة لفيلم في مراحل ما بعد الإنتاج للمشاركة في معمل موزاييك من الهيئة الملكية الأردنية للأفلام: ابن الشوارع (فلسطين، بولندا، قطر، السعودية، لبنان)، إخراج محمد المغني، إنتاج رشيد عبد الحميد وجليب لوكيانتس

دعوة لمشروع فيلم وثائقي في مرحلة التطوير للمشاركة في سوق الفيلم الوثائقي المتوسطي (ميديميد): ناس الكباين (مصر، قطر)، إخراج هند بكر، إنتاج هند بكر وتامر نادي