حماس تشدد على رفض فكرة الوقف المؤقت لحرب غزة

قال القيادي في حركة حماس طاهر النونو، إن الحركة ترفض فكرة الوقف «المؤقت» للقتال، موضحًا أنها مع أي اقتراح يقود إلى «وقف كلي» للحرب الإسرائيلية على القطاع.

وأضاف النونو، في تصريحات لفضائية «الشرق» للأخبار، أن حماس أبدت رأيها للوسطاء من قبل، مؤكدًا أنه «إذا تمت دعوة الحركة من الوسطاء للاستماع إلى عروض واقتراحات جديدة فإنها ستلبي الدعوة».

وشدد على أن موافقة «حماس» على أي عرض يتطلب تلبية المطالب الأربعة للمقاومة، والمتمثلة في: وقف إطلاق النار والانسحاب من القطاع، وعودة النازحين، وإدخال المساعدات بكميات كافية، وصفقة جادة لتبادل الأسرى؛ تمهيداً لإعادة إعمار القطاع.

وأوضح النونو أن القيادي في حماس خليل الحية، ما زال يترأس وفد الحركة في المفاوضات.

وبحسب آخر الإحصائيات، فقد ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 43,163، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023، كما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 101,510، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.