ارتفع إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك العاملة في السوق المحلية ليصل إلى 7.207 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقابل 6.247 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023.

وكشف البنك المركزي في تقرير حديث له عن وصول حجم الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية إلى 1.592 تريليون جنيه مقابل 1.301 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023.

وبحسب المركزي، فقد بلغت حصة قطاع الأعمال العام من تلك الودائع 106.778 مليار جنيه، والقطاع الخاص 908.391 مليار، والقطاع العائلي 577.570 مليار جنيه.

وكشف المركزي عن وصول حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية لنحو 5.615 تريليون جنيه مقابل 4.946 تريليون جنيه، لافتا إلى استحواذ قطاع الأعمال العام على نحو 68.252 مليار جنيه من تلك الودائع، والقطاع الخاص 348.131 مليار جنيه، والقطاع العائلي 5.199 تريليون جنيه.