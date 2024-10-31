إسرائيل تعلن القضاء على أحد أبرز قادة القسام في مخيم طولكرم بالضفة الغربية

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أعلن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شاباك) في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس القضاء على أحد أبرز قادة كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في مخيم طولكرم شمال الضفة الغربية.

وذكر بيان للشاباك أن عملية الاغتيال هدفت إلى إحباط هجوم وشيك، واصفة إياه بأنه "ناشط رئيسي في البنية التحتية" لحركة حماس في طولكرم.

ومن جهتها، قالت وزارة الصحة الفلسطينية أن الشاب يدعى حسام ملاح /30 عاما/ وإنه قتل بالرصاص، بينما أوضحت حركة حماس أنه قتل "في عملية اغتيال نفذتها وحدات خاصة إسرائيلية".

وقالت الحركة: "دماء الشهداء سترسم طريق الحرية والكرامة في كل ربوع فلسطين".