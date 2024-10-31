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بيربوك: العلاقات الدبلوماسية مع إيران تجاوزت أدنى مستوياتها

وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك
وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك
د ب أ
نشر في: الخميس 31 أكتوبر 2024 - 6:19 م | آخر تحديث: الخميس 31 أكتوبر 2024 - 6:19 م

وصفت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك العلاقات الدبلوماسية مع إيران بعد إعدام المواطن الألماني-الإيراني جمشيد شارمهد، بأنها تجاوزت " أدنى مستوياتها".

في الوقت نفسه، أعلنت الوزيرة الألمانية أن السفارة الألمانية في طهران لن تُغلق، وأردفت:" إغلاقها سيكون أعظم خدمة يمكن تقديمها لمثل هذه الأنظمة. نحن نعلم أن هناك أيضا إيران أخرى".

ورأت بيربوك المنتمية إلى حزب الخضر أن مقتل شارمهد يبرز أن "نظام الظلم الإيراني يواصل العمل بكامل وحشيته، حتى مع التغيير الأخير في القيادة"، مشيرة إلى أن النظام الإيراني " يعرف بشكل أساسي لغة الابتزاز والتهديد والعنف".

وأضافت بيربوك:" أوضحنا لإيران مرارًا وتكرارًا وبشكل لا لبس فيه أن إعدام مواطن ألماني ستكون له عواقب وخيمة".

وردًا على إعدام جمشيد شارمهد، قررت الحكومة الألمانية إغلاق جميع القنصليات الإيرانية الثلاث في ألمانيا، وكما أوضحت الخارجية الألمانية، فإن هذه القنصليات هي البعثات الدبلوماسية في فرانكفورت وهامبورج وميونخ، ولفتت الوزارة إلى أن السفارة الإيرانية في برلين ستظل مفتوحة.
 

 
 

 


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