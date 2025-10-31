جامعة القاهرة توافق على إصدار عملة تذكارية لكلية طب قصر العيني بمناسبة مرور 200 عام على تأسيسها

وافق مجلس جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد سامي عبدالصادق، على إصدار عملة تذكارية خاصة بكلية طب قصر العيني، تخليدًا لدورها التاريخي ومسيرتها الممتدة في التعليم الطبي والبحث العلمي والرعاية الصحية.

ويأتي هذا القرار استجابة لطلب كلية طب قصر العيني برئاسة الدكتور حسام صلاح مراد، عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، استعدادًا للاحتفال بمئويتها الثانية، إذ تأسس قصر العيني عام 1827، ليكون أقدم مؤسسة طبية في مصر والشرق الأوسط، وأسهم في تخريج أجيال متعاقبة من رواد الطب والعلم.

وتعد كلية طب قصر العيني أحد أبرز المعالم التاريخية والعلمية في مصر، فقد أنشأها الطبيب الفرنسي أنطوان كلوت بك بأمر من محمد علي باشا، لتكون أول مدرسة ومستشفى لتعليم الطب في مصر الحديثة.

وانتقل مقرها الحالي المطل على نهر النيل عام 1837، لتصبح منارة علمية كبرى على مدار قرنين من الزمان، وأسهمت في تأسيس الطب الأكاديمي في المنطقة العربية والإفريقية، واحتضنت رموزًا علمية بارزة تركت بصمة في تاريخ الطب المصري والعالمي.

وأكد الدكتور حسام صلاح مراد أن إصدار العملة التذكارية يمثل رمزًا وطنيًا ومعنويًا يعكس اعتزاز الدولة والجامعة بتاريخ الكلية ودورها الممتد في خدمة الإنسان والعلم والمجتمع.

وأشار إلى أن الكلية بدأت التحضير للاحتفال الكبير المقرر عام 2027، والذي سيجسد مسيرة قصر العيني كصرح علمي وإنساني خالد، مرتبطًا بالريادة والعطاء والطبيب المصري في أسمى صوره.