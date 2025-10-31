تركيا: تجارتنا مع العراق ستصل 30 مليار دولار في المدى المتوسط

أعرب وزير التجارة التركي عمر بولاط عن ثقته بوصول حجم التبادل التجاري بين بلاده والعراق إلى 30 مليار دولار في المدى المتوسط، مؤكدا أن العلاقات الاقتصادية الثنائية تشهد توسعا متسارعا في العديد من المجالات.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة التجارة التركية، الجمعة، تعليقا على زيارة أجراها بولاط إلى بغداد الخميس، حيث التقى نظيره أثير داود سلمان الغريري، وعقدا الاجتماع الثاني للجنة الاقتصادية والتجارية العراقية التركية، التي تهدف لتطوير العلاقات بين البلدين.

وقال الوزير عبر البيان: "حجم التبادل التجاري بين تركيا والعراق سيصل في المدى القصير إلى 20 مليار دولار، وفي المدى المتوسط إلى 30 مليار دولار".

وبلغ حجم التجارة بين تركيا والعراق 15 مليار دولار في العام 2024، بحسب تصريح لرئيس غرفة تجارة أنقرة غورسال باران منتصف يونيو الماضي.

وأفاد بيان التجارة التركية أن الوزير ترأس وفدا يضم أكثر من 100 رجل أعمال تركي في زيارة إلى بغداد، شملت وفدًا من 19 شركة في قطاعات مختلفة، إلى جانب وفد من شركات المقاولات التركية التي عقدت اجتماعات مكثفة مع نظرائها العراقيين.

وشارك بولاط في افتتاح معرض المنتجات التركية للتصدير في بغداد، الذي نُظم بدعم وتنسيق من وزارة التجارة وبإشراف الأمانة العامة لاتحادات مصدّري البحر الأبيض المتوسط في تركيا.

وخلال الزيارة، التقى بولاط نظيره العراقي أثير داوود سلمان الغريري، وبحث معه سبل تسهيل التبادل التجاري وتحسين بيئة الاستثمار، حيث تم توقيع المرحلة الثانية من بروتوكول لجنة التعاون الاقتصادي والتجاري المشتركة بين البلدين.

ونص البروتوكول على اتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز التعاون في مجالات التجارة، والاستثمار، واللوجستيات، والبنية التحتية، إلى جانب توقيع اتفاق تعاون في مجال المعارض لزيادة التنسيق في تنظيم الفعاليات الاقتصادية المشتركة.

كما شارك بولاط في اجتماع الطاولة المستديرة بين شركات المقاولات التركية والهيئات العراقية المعنية بالمشاريع، وجرى بحث فرص جديدة لتنفيذ مشاريع ذات قيمة مضافة عالية وزيادة حصة الشركات التركية في السوق العراقي.

وأشار بولاط إلى أن الصادرات التركية إلى العراق بلغت 8.7 مليارات دولار خلال تسعة أشهر من العام 2025، فيما بلغ إجمالي حجم التجارة الثنائية نحو 12 مليار دولار خلال الفترة نفسها.

وأضاف أن الشركات التركية نفذت ألف و145 مشروعا في العراق (لم يذكر منذ متى) بقيمة إجمالية بلغت 36.6 مليار دولار، أي ما يعادل نحو 6.7% من إجمالي المشاريع التي نفذتها عالميًا، لتصبح العراق ثالث أكبر سوق في العالم للمقاولين الأتراك.

وأوضح بولاط أن شركات الهندسة والعمارة والاستشارات التركية نفذت أيضا قرابة 200 مشروع بقيمة 400 مليون دولار في العراق.

ولفت إلى أن أنقرة مستعدة لتقديم كل أشكال الدعم لمشاريع إعادة إعمار العراق، وخاصة مشروع "طريق التنمية" الذي يُعد من أبرز المبادرات الاستراتيجية المشتركة بين أنقرة وبغداد.