باكستان ترفض مزاعم زائفة من قناة تلفزيونية هندية بشأن نشر قوات في غزة: مفبرك وخبيث

رفضت وزارة الإعلام والإذاعة الباكستانية بشكل قاطع الدعاية التي لا أساس لها التي بثتها قناة تلفزيونية هندية ، زعمت بشكل زائف أن باكستان تستعد لإرسال 20 ألف جندي إلى غزة تحت إشراف دول غربية وإسرائيل.

وفي بيان لها، أدانت الوزارة التقرير ووصفته بأنه "مفبرك وخبيث" مؤكدة أنه جزء من حملة تضليل أوسع نطاقا تهدف إلى تشويه سمعة باكستان وتشويه موقفها المبدئي في السياسة الخارجية، حسب صحيفة ذا نيشن الباكستانية اليوم الجمعة.

وكانت القناة التلفزيونية قد زعمت أيضا ادعاء سخيفا بأن باكستان حذفت بند "عدم الاستخدام لإسرائيل" من جوازات سفرها. ونفت وزارة الشؤون الخارجية هذا الإدعاء، مؤكدة مجددا أن باكستان لم تعترف على الإطلاق بإسرائيل ولا تدرس أي شكل من أشكال التعاون أو الاتصال العسكري معها.

وقالت المديرية العامة للهجرة والجوازات إن جوازات السفر الباكستانية مازالت صالحة لجميع الدول باستثناء إسرائيل، بما يتماشى مع السياسة الأصلية وغير المتغيرة للبلاد.

وأكدت وزارة الشؤون الخارجية الباكستانية على موقف البلاد الثابت، قائلة إن موقف البلاد بشأن إسرائيل واضح: لم تعترف باكستان بإسرائيل على الإطلاق وتواصل الوقوف بحزم من أجل حق الشعب الفلسطيني في تقري المصير.