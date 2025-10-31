رئيس وزراء المجر يضغط على ترامب لإعفاء بلاده من العقوبات الأمريكية الجديدة على النفط الروسي

قال رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان اليوم الجمعة إنه سيحاول إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنح المجر إعفاءات من عقوبات أعلنتها واشنطن مؤخرا تستهدف النفط الروسي، عندما يلتقي مع الرئيس الأسبوع المقبل.

وكشفت إدارة ترامب الأسبوع الماضي عن عقوبات ضد شركتي النفط الرئيسيتين التابعتين للدولة في روسيا روسنفت ولوك أويل وهي خطوة يمكن أن تعرض المشترين الأجانب-بما في ذلك العملاء في الهند والصين وأوروبا الوسطى لعقوبات ثانوية.

وبينما قلصت معظم الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي بشكل حاد أو أوقفت وارداتها من الوقود الأحفوري الروسي بعد غزو موسكو الشامل لأوكرانيا في 24 فبراير 2022، حافظت المجر وسلوفاكيا على إمداداتهما عبر خطوط الأنابيب، بل وزادت المجر حصة النفط الروسي في مزيج الطاقة لديها.

ويقول أوربان وهو حليف لترامب ، الذي من المتوقع أن يزور واشنطن الأسبوع المقبل لعقد أول اجتماع ثنائي له مع الرئيس منذ عودته إلى المنصب في يناير، منذ فترة طويلة إن المجر التي لا تطل على مسطحات مائية ليس لديها أي بدائل مجدية للنفط الخام الروسي، وأن استبدال تلك الإمدادات سيؤدي إلى انهيار اقتصادي. وشكك نقاد في تلك الإدعاءات.