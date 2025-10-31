وصلت بعثة المنتخب الوطني للناشئين، تحت 17 عامًا، إلى مقر إقامة الخاص ببطولة كأس العالم للناشئين، والتي تقام في قطر خلال الفترة من 3 وحتى 27 نوفمبر المقبل.

ويقع منتخبنا الوطني في المجموعة الخامسة التي تضم إلى جواره منتخبات هايتي وفنزويلا وإنجلترا، حيث يفتتح مشواره بمواجهة هايتي، ثم يلعب أمام فنزويلا، ويختتم مواجهات دور المجموعات بلقاء إنجلترا.

وكان وليد مهدي، مدير المنتخب، أرسل القائمة النهائية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، والتي تضم كل من:

حراسة المرمى: عمر عبدالعزيز، عمرو عادل ومحمد طارق.

خط الدفاع: حمزة الدجوي، نور أشرف، فارس فخري، أدهم فريد، مهند الشامي وياسين حسام.

خط الوسط: عمر كمال، عمر أبوطالب، باسل مدحت، محمد حمد، بلال عطية، أنس رشدي، إبراهيم النجعاوي، محمد صبيح ومحمد البنداري.

الهجوم: حمزة عبدالكريم، عبدالعزيز الزغبي وزياد أيوب.

وفي قائمة الانتظار وفقا للوائح اللاتحاد الدولي عمار محمد السيد وسيف الجبالي.

ويرأس بعثة المنتخب الوطني في قطر وليد درويش عضو مجلس إدارة الاتحاد، ويضم الجهاز الفني كل من: أحمد الكاس المدير الفني، محمد إبراهيم المدرب العام، أحمد فوزي مدرب حراس المرمى، عبدالرحمن عيسى معد بدني، سالم حنيش محلل أداء، محمد الصايغ المنسق الإعلامي، الدكتور عمرو طه رئيس الجهاز الطبي للمنتخب، ومحمد الشيشتاوي علاج طبيعي، ومحمد السيد تدليك، ، وشريف جمعة مسؤول المهمات.