الصين تعرض زيادة وارداتها من ألمانيا وتدعو برلين إلى تبني نهج ودي

أبدت الصين استعدادها لزيادة وارداتها من المنتجات الألمانية عالية الجودة، ودعت برلين إلى اتباع سياسة "عقلانية وعملية وودية" تجاه بكين، في مسعى لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، وسط تصاعد الخلافات التجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي بشأن القيود المفروضة على الواردات الصينية.

وحث الرئيس الصيني شي جين بينج ألمانيا على اتباع سياسة "عقلانية وعملية وودية" تجاه بلاده، مستغلاً محادثاته مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير في بكين، الجمعة، للدفع نحو توثيق العلاقات، رغم تزايد الخلافات التجارية بين بكين وأوروبا، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبرج".

وقال شي إن الصين لا تزال تنظر إلى الاتحاد الأوروبي باعتباره شريكاً، مشدداً على أن نقاط التوافق بين الجانبين تفوق الخلافات، وأهمية تعزيز التعاون بينهما، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

ودعا الرئيس الصيني الاتحاد الأوروبي إلى العمل مع بكين لدعم نظام عالمي أكثر توازناً واقتصاد عالمي أكثر شمولاً، معتبراً أن على الصين وألمانيا، بوصفهما اقتصادين رئيسيين، تحمل مسئولية دعم العلاقات الصينية الأوروبية وتعزيز استقرار النمو الاقتصادي العالمي.

وأضاف أن على البلدين إرسال إشارة تؤكد "الانفتاح بدلاً من العزلة"، مشيراً إلى أن بكين ستواصل فتح أسواقها أمام الشركات الألمانية وترحب بتوسيع حضورها في الصين، كما طالب ألمانيا بتوفير بيئة أعمال عادلة للشركات الصينية.

ودعا شي أيضاً إلى توسيع التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والقطاعات منخفضة الكربون والخدمات والاقتصاد الرقمي.ا



