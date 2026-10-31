أوكرانيا: مقتل وإصابة نحو 1700 عسكري روسي في الحرب خلال 24 ساعة

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم السبت، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية يوم 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و588 ألفًا و170 فردًا، من بينهم أكثر من 1670 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم السبت.

ودمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 12450 دبابات، و25620 مركبة قتالية مدرعة، و51739 نظام مدفعية، و2247 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1730 من أنظمة الدفاع الجوي، بحسب البيان.

وأضاف البيان، أنه تم أيضا تدمير 452 طائرة حربية، و356 مروحية، و3045 نظامًا آليًا أرضيًا و590661 طائرة مسيرة، و5140 صواريخ كروز، و35 سفينة حربية، وغواصتين، و168480 من المركبات وخزانات الوقود، و4860 من وحدات المعدات الخاصة، فيما يتعذر التحقق من مثل هذه البيانات من مصدر مستقل.



