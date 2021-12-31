الهلال: هدفنا التأهل ودائما ما نكون جاهزون أمام الأهلي

كشف هيثم السوباط، المتحدث الرسمي لفريق الهلال السوداني، أن مجموعته مع النادي الأهلي ستكون صعبة للغاية في ظل وجود الغريم التقليدي نادي المريخ وصنداونز.

ووقع الأهلي في المجموعة الأولى في بطولة دوري أبطال إفريقيا رفقة الهلال والمريخ السوداني بالإضافة إلى صنداونز الجنوب افريقي.

وقال ممثل الهلال السوداني في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لدوري أبطال إفريقيا: «الأهلي فريق كبير وبطل آخر نسختين».

وأضاف: «لكننا عادة ما نكون جاهزون أمام الأهلي، الفروق الكبيرة دائمًا محفزة، لاعبو الهلال سيقدمون أفضل ما لديهم، وسنكون في الموعد».

وأكمل: «أتمنى أن يكون الهلال السوداني أحد الفرق الموجودة في دور الثمانية، المجموعة ليست سهلة، هناك ديربي سوداني بين الهلال والمريخ، ومعروف أن نتيجته لا تعرفها إلا مع صافرة الحكم».

وأتم: «صنداونز تواجدنا معه في مجموعة واحدة في الموسم السابق، ونعرفه جيدًا، نحن نبني فريق شاب ونتمنى أن نصل لمراحل متقدمة في دوري أبطال إفريقيا، نأخذ البطولة مرحلة مرحلة، هدفنا الآن التأهل لدور الثمانية».