المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: زوال الكيان الصهيوني يكمن في طبيعته

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، أنه لا يمكن إزالة فلسطين، وأن زوال الكيان الصهيوني يكمن في طبيعته.



ونقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، اليوم السبت، عن كنعاني قوله، في تغريدة عبر "تويتر"، إن رئيس وزراء الكيان الصهيوني المتكرر بنيامين نتنياهو، يحاول خلق هوية لنفسه وللكيان الاسرائيلي غير الشرعي، عبر تكرار مزاعمه الواهية ضد إيران".



وأضاف: "الكيان الصهيوني غارق في أزمة الهوية منذ أكثر من 70 عاما، أي منذ نشأته، وما يقوم به من إبادة جماعية ونهب وتهجير قسري وعشرات الأعمال ضد حقوق الإنسان، هو في الحقيقة ترجمة للسياسات والإجراءات الخاطئة لبريطانيا وأمريكا وبعض الدول الأوروبية لدعم هذا الوجود غير الشرعي".