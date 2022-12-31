محافظ الفيوم: مساعدات عاجلة ووحدات سكنية لمتضررين في انهيار عقار الحواتم

وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتوفير مساعدات مالية وعينية عاجلة، ووحدات سكنية بديلة، للأسرتين المتضررتين من حادث الانهيار الجزئي لأحد المنازل القديمة بشارع مصطفى كامل، جهة حي الحواتم بمدينة الفيوم.

وكان محافظ الفيوم، قد تلقى إخطاراً، بوقوع انهيار جزئي بأحد المنازل القديمة المبنية من الطوب اللبن والأسقف الخشبية بشارع مصطفى كامل، دون وقوع إصابات بين أفراد الأسرتين اللتين تقطنان المبنى المكون من 5 طوابق.

وعلى الفور وجه المحافظ، بسرعة إخلاء المنزل، وفرض كردون أمني بمحيطه، بالتعاون مع قوات الشرطة، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة حفاظاً على سلامة أهالي المنطقة.

كما وجه المحافظ، رئيس مدينة الفيوم، ومدير مديرية التضامن الاجتماعي، بتوفير كافة سبل الرعاية اللازمة لقاطني المنزل المنهار، وتوفير وحدات سكنية بديلة بمساكن المحافظة بمنطقة الشيخ حسن، للأسرتين المتضررتين.

في السياق نفسه، تفقد أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، يرافقه مساعد مدير أمن الفيوم، موقع المنزل المنهار، للاطمئنان على سلامة قاطني المنزل ومتابعة عملية الإخلاء ونقلهم إلى الشقق البديلة.

كما صرفت مديرية التضامن الاجتماعي، إعانات مالية عاجلة للإعاشة، وأغطية وبطاطين، ومساعدات غذائية وعينية، ووجبات ساخنة للأسرتين المتضررتين، كما قامت جمعية صلاح الدين الأيوبي الخيرية، بتوفير مراتب وأغطية وبطاطين، ومواد غذائية للأسرتين.