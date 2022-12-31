كوريا الجنوبية تتهم جارتها الشمالية بإطلاق صواريخ باليستية قصيرة المدى

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قال الجيش الكوري الجنوبي، اليوم السبت، إن كوريا الشمالية أطلقت ثلاثة صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه البحر الشرقي (بحر اليابان)، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وذكرت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، أنها رصدت عملية الإطلاق من بلدة تشونجهوا بإقليم هوانجهيه الشمالي من الساعة الثامنة صباحا ولم تقدم تفاصيل أخرى.

وأضافت في رسالة نصية أُرسلت إلى المراسلين: "مع تعزيز المراقبة واليقظة، يحافظ جيشنا على وضع الاستعداد الكامل بالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة".

وجاء الإطلاق بعد أن أجرت كوريا الجنوبية بنجاح رحلة تجريبية لمركبة إطلاق فضائية تعمل بالوقود الصلب في اليوم السابق كجزء من الجهود المبذولة لتعزيز قدراتها في الاستطلاع والمراقبة الفضائية.

وكانت كوريا الشمالية أطلقت في 23 ديسمبر صاروخين باليستيين قصيري المدى في البحر الشرقي ، بعد أقل من أسبوع من إطلاقها لصاروخين متوسطي المدى.