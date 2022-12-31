إيرادات فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل تقترب من 5 ملايين جنيه

اقترب فيلم «نبيل الجميل أخصائي تجميل» من تحقيق المليون الخامس في 3 أيام عرض فقط، حيث حقق في افتتاحيته الأربعاء الماضي 928 ألف جنيه، وفي يوم اليوم التالي ارتفعت إيراداته ليحقق مليونًا و604 آلاف جنيه، أما أمس الجمعة، فوصلت إيراداته إلى 2 مليون و356 ألف جنيه، لتصل إجمالي إيراداته على مدى ثلاثة أيام، 4 ملايين و889 ألف جنيه.



الفيلم من تأليف أمين جمال ومحمد محرز، وإخراج خالد مرعي، ويشارك في بطولته محمد هنيدي، ونور، ومحمد سلام، ومحمد ثروت، ومحمود حافظ، ورحمة أحمد فرج.



و«نبيل الجميل أخصائي تجميل» تدور أحداث الفيلم، في إطار كوميدي تشويقي، حيث يجسد محمد هنيدي شخصية، دكتور نبيل أخصائي التجميل، وفي عيادة التجميل التي يمتلكها تحدث العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية.



وهو أول فيلم يطرح من أفلام موسم رأس السنة ومنتصف العام، يتبعه طرح عدد آخر من الأفلام خلال الأيام المقبلة، منها «شلبي» بطولة كريم محمود عبدالعزيز، و«أخى فوق الشجرة» بطولة رامز جلال، و«جروب الماميز» بطولة روبي، و«المطاريد» بطولة أحمد حاتم، وتارا عماد، و«اتنين للإيجار» بطولة بيومي فؤاد، ومحمد ثروت.



ورغم استمرار ثلاثة أفلام في المنافسة إلى جانب «نبيل الجميل أخصائي تجميل»، إلا أن إيراداتها تراجعت، حيث جاء في المركز الثاني وبفارق كبير في الإيرادات فيلم «فضل ونعمة» محققا أمس؛ 60 ألف جنيه، لتصل إجمالي إيراداته على مدى 12 أسبوعًا إلى 17 مليونًا و256 ألف جنيه، وهو من بطولة ماجد الكدواني، وهند صبري، وتأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.



وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول الزوجين «فضل» و«نعمة»، اللذان يمتلكان عربة أكل سريع ويتورطان في قضية ويحاولان إثبات براءتهما.



كما تراجعت إيرادات فيلم «تحت تهديد السلاح» ليحقق أمس 56 ألف جنيه، لتصل إجمالي إيراداته على مدى 8 أسابيع، 8 ملايين و378 ألف جنيه.



الفيلم من ﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن بهجت قمر، وﺇﺧﺮاﺝ محمد عبدالرحمن حماقي، وبطولة حسن الرداد، ومي عمر، وبيومي فؤاد، وشيرين رضا، وأحمد بدير، وفتحي عبد الوهاب.



وفى المركز الرابع أمس، جاء فيلم «هاشتاج جوزني» محققًا 13 ألف جنيه، لتصل إجمالي إيراداته على مدى 8 أسابيع إلى 4 ملايين و498 ألف جنيه، وهو من ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد سمير مبروك، وﺇﺧﺮاﺝ عصام نصار، وبطولة أمير المصري، ومايان السيد، وريهام الشنواني، وإسلام إبراهيم، وصابرين، وبيومي فؤاد.