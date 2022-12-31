رئيس مؤتمر الأساقفة الألمان ينعى بابا الفاتيكان الفخري بنديكت السادس عشر

نعى رئيس مؤتمر الأساقفة الألمان، جيورج بيتسينج بابا الفاتيكان الفخري بنديكت السادس عشر الذي أُعْلن عن وفاته اليوم السبت.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، وصف أسقف أبرشية ليمبورج الألمانية البابا الراحل بأنه "رجل دين مؤثر وراع خبير"، مشيرا إلى أن الكاثوليك يشعرون بالحزن على شخصية أعطت الكنيسة الأمل والوجهة حتى في الأوقام الصعبة.

وأضاف أن البابا بنديكت جعل صوت الإنجيل مسموعا بمناسبة أو بدون مناسبة، معربا عن احترامه الشديد لقرار بنديكت الشجاع بالاستقالة عام 2013.

وتحدث بيتسينج عن الخطاب الذي رد به بنديكت مطلع هذا العام على نشر تقرير عن الانتهاكات في الكنيسة الكاثوليكية والذي أعده أحد مكاتب المحاماة بتكليف من الأبرشية في ميونخ.

وقال بيتسينج، إن بنديكت طلب الصفح من الضحايا لكن هناك أسئلة بقيت عالقة.

وكان التقرير، اتهم بنديكت بارتكاب أخطاء عدة مرات في التعامل مع ملف الانتهاكات الجنسية إبان توليه منصب رئيس أبرشية ميونخ وفرايزينج.