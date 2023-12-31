مدينتا سيدني وأوكلاند تستقبلان العام الجديد بعروض وألعاب نارية مبهرة ومثيرة

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انطلقت الاحتفالات ببداية عام 2024 الجديد حيث تستقبل استراليا ونيوزلندا ومنطقة المحيط الهادي العام الجديد.

وفي سيدني، أضاء عرض ضوئي ضخم السماء على خلفية الأيقونتين الشهيرتين عالميا وهما جسر هاربور ودار الأوبرا. وبحسب المنظمين، تم إطلاق أكثر من 13500 عبوة من الألعاب النارية في منطقة الميناء وحدها.

وكانت هناك أيضا عروض ضوئية تم إعدادها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

كما تمت إضاءة معالم مدينة أوكلاند، أكبر مدن نيوزيلندا، حيث أضاءت الألعاب النارية برج سكاي تاور، بينما استمتع المشاهدون بعرض لأضواء الليزر والرسوم المتحركة المتزامن مع معالم أخرى، منها جسر هاربور في أوكلاند.

استمر عرض الألعاب النارية لمدة خمس دقائق و30 ثانية في برج "سكاي تاور"، وهو الأعلى في نصف الكرة الجنوبي، بعد عد تنازلي مدته 10 ثوان على قاعدة البرج قبل إطلاق 500 كيلوجرام من الألعاب النارية.

وقال كالوم ماليت الرئيس التنفيذي للعمليات في مجمع سكاي سيتي، إن مشاهدة الألعاب النارية المتتالية من برج "سكاي تاور" أصبحت تقليدا للكثيرين.

كما نظمت ولينجتون، عاصمة نيوزيلندا الواقعة في المحيط الهادي، عروضا لألعاب نارية وعروضا موسيقية في بحيرة داخلية بالمدينة.