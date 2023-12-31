ملكة الدنمارك تعلن التنازل عن العرش في 14 يناير المقبل

أعلنت ملكة الدنمارك مارجريت الثانية، اليوم الأحد، تنازلها عن العرش في 14 يناير المقبل، وذلك بعد 52 عاما من اعتلائها للعرش.



وقالت ملكة الدنمارك في خطابها السنوي بمناسبة العام الجديد، إن ولي العهد ابنها الأكبر الأمير فريدريك سيخلفها على العرش.



وجاء في الخطاب "في فبراير من هذا العام خضعت لعملية جراحية كبيرة في الظهر. كل شيء سار على ما يرام بفضل الكوادر الصحية المختصة التي اعتنت بي. ومن المؤكد أن العملية أثارت أفكاراً حول المستقبل، حول ما إذا كان الآن هو الوقت المناسب لنقل المسؤولية إلى الجيل القادم".



وأضافت " قررت أن الآن هو الوقت المناسب. في 14 يناير 2024، بعد 52 عامًا من خلافتي لوالدي الحبيب، سأتنحى عن منصب ملكة الدنمارك، سأسلم العرش لابني ولي العهد الأمير فريدريك".



وتعد الملكة مارجريت الآن أطول ملكة حاضرة في أوروبا وصاحبة أطول فترة حكم على المسرح الدولي، باستثناء سلطان بروناي.



وورثت مارجريت عرش الدنمارك بعد وفاة والدها، الملك فريدريك التاسع في 14 يناير 1972، وتضم مملكتها الدنمارك، العضو بالاتحاد الأوروبي، وجرينلاند وجزر فارو.