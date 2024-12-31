سحب تجمعات المياه من أمام المدارس في كفر الدوار

واصلت اليوم الثلاثاء، الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار برئاسة محمد بطيشة، أعمال سحب تجمعات مياه الأمطار، تزامنًا مع استمرار موجة الطقس التي تشهدها البلاد والتي صاحبها سقوط أمطار بمناطق متفرقة.

وقامت الوحدة بالدفع بمعداتها بعدد من المناطق والشوارع بنطاق المدينة، للتعامل الفوري مع تجمعات مياه الأمطار وتسهيل الحركة المرورية للمواطنين، وذلك بالتعاون مع شركة الصرف الصحي بكفر الدوار.

وتضمنت الأعمال سحب تجمعات المياه بعدد من المناطق بنطاق المدينة، كما كثفت الوحدة أعمال سحب تجمعات المياه بنطاق المؤسسات الحكومية والخدمية، وكذلك بنطاق المدارس، وتمهيد الطرق المؤدية إليها.

من جانبه تابع "رئيس المدينة" أعمال سحب تجمعات المياه بعدد من شوارع المدينة، وكذلك سحب تجمعات المياه بالمدارس، حيث وجه باستمرار الأعمال لحين الانتهاء من كل تجمعات المياه داخل المدارس وتمهيد الطرق المؤدية إليها تيسيرًا على الطلاب.

وأوضح أن معدات الوحدة قد انتشرت، بشوارع المدينة والمركز، للتعامل الفوري مع تجمعات مياه الأمطار وتمهيد الطرق تسهيلاً للحركة المرورية وتيسيرًا على المواطنين.

فيما واصلت غرفة العمليات الرئيسية بالوحدة انعقادها على مدار اليوم، لمتابعة العمل والتعامل مع شكاوى المواطنين.