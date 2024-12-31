الأمم المتحدة تقدم تحديثات حول الوضع الإنساني في غزة

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) يوم الاثنين أن إسرائيل سمحت لفريق مشترك من الأمم المتحدة وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بتوصيل إمدادات طبية وغذاء ومياه إلى المرضى في شمال غزة يوم الأحد الماضي.

وأوضحت الأمم المتحدة أن المرضى كانوا قد أُجبروا على مغادرة مستشفى كمال عدوان شمال غزة على أيدي الجنود الإسرائيليين، وتم نقلهم إلى مستشفى الإندونيسي الذي لم يعد يعمل. وأضافت أن بعض هؤلاء المرضى تم اعتقالهم لاحقا من قبل الجنود الإسرائيليين.

وقال أوتشا: "تم إجلاء عشرة مرضى من مستشفى الإندونيسي، واعتُقل أربعة منهم من قبل القوات الإسرائيلية عند نقطة التفتيش أثناء مغادرتهم المنطقة."

وأضاف المكتب: "لا يزال سبعة مرضى إلى جانب 15 من مقدمي الرعاية والعاملين الصحيين داخل المنشأة، التي تعرضت لأضرار جسيمة ولا تستطيع تقديم أي خدمات طبية."

وحذرت الوكالة الإنسانية من أن الهجمات الإسرائيلية على المنشآت الصحية وتعطيل الوصول الإنساني في غزة، إلى جانب الضربات المستمرة التي تقتل وتصيب المدنيين يوميا، تقوض سبل بقاء الفلسطينيين على قيد الحياة.

وأكد "أوتشا" أن الوصول الإنساني إلى غزة لا يزال يواجه عراقيل بشكل كبير.

وتابع: "خلال الأيام الثلاثة الماضية، تم رفض أو عرقلة أو التدخل في أكثر من 60% من 42 حركة منسقة من قبل الأمم المتحدة عبر جميع أنحاء قطاع غزة."