منظمة تنتقد دعوات تشديد حق الإقامة في ألمانيا

انتقدت منظمة "برو أزول" الألمانية المعنية بحقوق اللاجئين دعوات من الأمين العام للحزب المسيحي الديمقراطي، كارستن لينيمان، لتشديد حق الإقامة.

وقالت خبيرة شؤون السياسة القانونية في المنظمة، فيبكه يوديت، في تصريحات لصحف شبكة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية: "يبدأ الحزب المسيحي الديمقراطي الحملة الانتخابية بمطالب ترحيل غير جادة وشعبوية".

ودعا الأمين العام للحزب المسيحي الديمقراطي لينيمان إلى وضع قواعد صارمة لترحيل المجرمين. وقال لينيمان في تصريحات لمحطة "دويتشلاند فونك": "من يرتكب جريمة متعمدة ثانية يجب أن يفقد حقه في الإقامة ووضعه في ألمانيا، بصورة حتمية"، مضيفا أن من يرتكب عمدا جريمة مرتين في ألمانيا لا يمتثل للقانون، وقال: "وقد خسر حقه في الضيافة".

وقالت يوديت: "مثل هذه المطالب تناسب اللافتات الانتخابية، لكنها لا تصمد أمام التدقيق القانوني... خاصة عندما يتعلق الأمر بعمليات الترحيل إلى دول، حيث يوجد خطر التعذيب أو ظروف معيشية غير إنسانية، فإن القانون الدولي يعارض ذلك بوضوح".