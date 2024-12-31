استعراض تقارير الإنجازات المؤسسية للجامعة في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع بجامعة طنطا

انعقد اليوم الثلاثاء، الاجتماع الدوري المجلس جامعة طنطا عن شهر ديسمبر برئاسة الدكتور محمد حسين القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا.

وجاء حضور الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والمستشار خيري عمارة المستشار القانوني للجامعة، وعمداء الكليات، وأمين عام الجامعة.

استهل الدكتور محمد حسين المجلس بتقديم التهنئة لأعضاء مجلس الجامعة، وجميع منسوبي الجامعة بمناسبة بدء العام الميلادي الجديد، متمنيا أن يكون عام خير على مصر وجميع المصريين، مثمنا جهود جميع عمداء الكليات في الاعداد لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، وتهيئة البيئة داخل جميع كليات الجامعة التي تضمن انهاء جميع الطلاب امتحاناتهم في سهولة ويسر.

واستعرض الدكتور محمد حسين خلال الجلسة تقريرا أعده المركز الإعلامي عن الإنجازات المؤسسية لجامعة طنطا خلال الفترة من أغسطس حتى ديسمبر 2024 شمل جهود الجامعة في مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الانسان"، التصنيفات الدولية والمجلات والمؤتمرات العلمية، والأنشطة الطلابية، والمشروعات الانشائية ومشروعات التطوير والصيانة ورفع الكفاءة الجاري العمل بها، والاعتمادات المحلية والدولية، والخدمات التعليمية وتطوير واستحداث البرامج الأكاديمية، والتعاون مع المؤسسات الدولية والمحلية، وتوفير الحماية الاجتماعية ودعم التميز لأعضاء هيئة التدريس والعاملين، مثمنا الجهود المبذولة من القطاعات الرئيسية والكليات والمراكز والوحدات الرئيسية وأمانة الجامعة والإدارات الرئيسية.

كما قدم الدكتور محمود سليم عرضا تناول خلاله جهود جامعة طنطا في دعم المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الانسان" وتحقيق انجازات نوعية كبرى في تنمية القدرات وتقديم الرعاية الشاملة للمواطنين والأسر بمحافظة الغربية، شملت تقديم الخدمات ل ٦٠٣٣٠ مواطنا من جميع الفئات والأعمار السنية، وتوفير ٩٦٧٤ فرصة عمل وتدريب بالتعاون مع الوزارات و٥٣ شركة من القطاعات الصناعية، مقدما الشكر لجميع عمداء كليات الجامعة والمراكز الخدمية وفرق العمل المشاركة.

وتناول الدكتور أحمد غنيم أبرز إنجازات المستشفيات الجامعية ومستشفى طنطا الجامعي لعلاج سرطان الأطفال 1و2، حيث أوضح خلال العرض تقديم خدمات طبية لعدد 2,423,318 مواطنا خلال الفترة من يناير 2024 حتى نهاية العام بزيادة قدرها حوالي 700 ألف مستفيد وهو ما يمثل نسبة 40% خلال عام واحد، مشيرا إلى أن مستشفى طنطا الجامعي لعلاج سرطان الأطفال قدم 739 خدمة طبية للمترددين على المستشفى، مقدما الشكر لأعضاء هيئة التدريس والأطباء وفرق التمريض والعاملين بكلية الطب والمستشفيات الجامعية.