خروج نتنياهو من المستشفى بعد عملية جراحية في البروستاتا

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو خرج من المستشفى للمشاركة في التصويت على قانون للميزانية بعد فشل الائتلاف بحشد أغلبية له.

وكان مكتب رئاسة الوزراء الإسرائيلي قال في وقت سابق إن نتنياهو في حالة جيدة، وفي كامل وعيه بعدما خضع لعملية "ناجحة" في البروستاتا، بحسب ما نقلته شبكة الجزيرة نت الإخبارية.

ويوم الأحد، أعلن مستشفى إسرائيلي أن نتنياهو خضع لعملية جراحية ناجحة في البروستاتا.

وقال مركز هداسا الطبي في القدس إنه تم استئصال غدة البروستاتا لنتنياهو في وقت متأخر من مساء اليوم الأحد.

وتم وضع نتنياهو تحت التخدير الكامل من أجل العملية. وقال الأطباء إنه استيقظ ويتعافى بعد العملية.

وكان مكتب نتنياهو قد قال إن وزير العدل ياريف ليفين، وهو حليف مقرب له، سيتولى منصب رئيس الوزراء بالوكالة خلال العملية.

وقد أمر الأطباء بإجراء العملية بعد اكتشاف عدوى الأسبوع الماضي.