اللجنة الدولية للصليب الأحمر: حرب غزة تشهد غيابا لاحترام القانون الدولي الإنساني

قال هشام مهنا المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة، إنّ اللجنة كررت نداءها لجميع الأطراف المعنية والمنخرطة في القتال بضرورة احترام القانون الدولي الإنساني لحماية المدنيين والمستشفيات ومن فيها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن اللجنة تطالب بإتاحة المجال للدعم الإنساني للوصول بشكل الكافي وبحرية.

وأشار إلى أن هذا الأمر ظل غائبًا طوال فترة الحرب، موضحًا أنه عاين الوضع الإنساني المتردي في شمال غزة، حيث يعيش المدنيون يقيمون في مناطق غير آدمية.

ولفت إلى أن المدارس تعرضت للقصف وباتت آيلة للسقوط، وأن الأهالي لم يجدوا بديلًا لها للاحتماء من القصف والمطر والبرد، مؤكدا أن مستشفيي كمال عدوان والإندونيسي خرجا تمامًا عن الخدمة.

ونوه بأن مستشفى العودة هو الوحيد الموجود في الشمال ويعمل بشكل جزئي، وبالكاد يمكنه تقديم الرعاية الطبية الأساسية، مؤكدا أن نظام الإسعاف معطّل في غزة.

وأكد أن اللجنة لا تزال في حوار مباشر مع الجميع، بما في ذلك مع إسرائيل بغية العمل على إيصال الدعم الإنساني اللازم لهذه المستشفيات للاستمرار في تقديم الخدمة الطبية وإنقاذ الأرواح.