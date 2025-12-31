تراجع متوسط سعر فائدة قروض التمويل العقاري طويلة الأجل في أمريكا إلى أقل مستوياته خلال عام

تراجع متوسط سعر الفائدة على قروض التمويل العقاري أجل 30 عاما في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الحالي إلى أقل مستوى له خلال العام الحالي، وهي إشارة مشجعة للمشترين المحتملين للمنازل.

وذكرت مؤسسة فريدي ماك للتمويل العقاري اليوم الأربعاء إن متوسط سعر الفائدة بلغ 6.15% خلال الأسبوع الحالي مقابل 6.18% في الأسبوع الماضي، 6.91% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وفي الوقت نفسه، تراجعت فائدة القروض أجل 15 عاما، المفضلة لدى أصحاب المساكن الذين يرغبون في إعادة تمويل قروضهم الحالية لخفض الفائدة، حيث وصل متوسط الفائدة إلى 5.44% خلال الأسبوع الحالي مقابل 5.50% خلال الأسبوع الماضي و6.13% خلال الفترة نفسها من العام الماضي بحسب فريدي ماك.

وتتأثر أسعار الرهن العقاري بعدة عوامل، بدءا من قرارات سياسة أسعار الفائدة التي يتخذها مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي) الأمريكي إلى توقعات مستثمري سوق السندات للاقتصاد والتضخم.

كما تتأثر فائدة قروض التمويل العقاري بسعر العائد على سندات الخزانة الأمريكية العشرية الذي تسترشد به مؤسسات التمويل في تحديد أسعار فائدة قروض المساكن.

وتراجع سعر العائد على السندات العشرية في منتصف تعاملات اليوم إلى 4.14%، بارتفاع بسيط عن مستواه في الأسبوع الماضي وكان 4.15%.