رئيس كوريا الجنوبية يزور الصين من 4 إلى 7 يناير لإجراء محادثات مع الرئيس الصيني

أوضح المكتب الرئاسي اليوم الثلاثاء أن الرئيس لي جيه ميونج سيقوم بزيارة دولة إلى الصين في الأسبوع المقبل لإجراء محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينج لمناقشة سبل لتعزيز التعاون والعلاقات الاقتصادية الثنائية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب).

وقالت المتحدثة باسم المكتب الرئاسي كانج يو-جونج في إحاطة صحفية إنه من المتوقع أن يغادر لي إلى بكين يوم الأحد لحضور قمة مع شي. ثم سيتوجه إلى شنغهاي في يوم الثلاثاء قبل أن يعود إلى بلاده يوم الأربعاء.

وستكون محادثات القمة هي الثانية بين لي وشي منذ محادثاتهما الأولى في الأول من نوفمبر على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ.