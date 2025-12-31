قال مدير إدارة القضايا الأوروبية في وزارة الخارجية الروسية فلاديسلاف ماسلينيكوف، اليوم الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي سيضطر إلى مراجعة نهجه في سياسة العقوبات ضد روسيا، مشددا على أن روسيا، بصفتها جارًا على نفس القارة، لن تختفي من أوروبا.

وأضاف ماسلينيكوف في تصريح لصحيفة "إزفستيا": "نأمل أن يدرك الأوروبيون أخيرا أنهم في الواقع يعانون بأنفسهم من خط العقوبات التي ينتهجونها تجاه روسيا. عاجلا أم آجلا سيضطرون إلى مراجعة نهجهم، انطلاقا من حقيقة أن روسيا، بصفتها جارا على القارة، لن تذهب إلى أي مكان".

وفي عام 2022، واجه الاقتصاد الروسي عقوبات غربية غير مسبوقة. ومنذ ذلك الحين، فُرضت على البلاد قيود عديدة، بلغ عددها، بحسب تقديرات وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء، قرابة 31 ألف عقوبة.

وعلى وجه الخصوص، اعتمد الاتحاد الأوروبي في أكتوبر من هذا العام حزمة العقوبات التاسعة عشرة. وفي ديسمبر، أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي تمديد العمل بـ19 حزمة من العقوبات المفروضة على روسيا حتى 31 يوليو 2026.