الرئيس الصيني يشيد بالتقدم التكنولوجي لبلاده ويجدد وعده باستعادة تايوان

أشاد الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم الأربعاء، بالتقدم التكنولوجي الذي أحرزته بلاده في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، مؤكدا مجددا اعتزام بلاده ضم تايوان ذات الحكم الذاتي.

وأثنى شي، خلال خطابه بمناسبة رأس السنة الجديدة، والذي بثته وسائل الإعلام الرسمية مساء اليوم الأربعاء، على التقدم الذي أحرزته بلاده في قطاعات رئيسية، من بينها التكنولوجيا العسكرية واستكشاف الفضاء.

وعرضت على الشاشة أثناء حديث الرئيس الصيني، العديد من الصور التي تنوعت بين الروبوتات البشرية التي تؤدي حركات الكونج فو، ومشاريع جديدة للطاقة الكهرومائية.

وقال شي: "سعينا إلى تنشيط التنمية عالية الجودة من خلال الابتكار"، بينما أعرب عن شكره للشعب الصيني لمساهمته في النمو الاقتصادي للبلاد خلال الأعوام الخمسة الماضية.

جدير بالذكر أن الصين تخطط لتنميتها الاقتصادية على فترات مدتها خمسة أعوام، وتستعد لمناقشة خطتها الخمسية الجديدة في الدورة التشريعية المقررة في مارس المقبل.

أما فيما يتعلق بتايوان التي تتمتع بحكم ذاتي وتعتبرها الصين من أراضيها، فقد أكد شي جين بينج مجددا على نوايا بكين في ضمها.