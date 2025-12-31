أعلنت شركة هانهوا إيروسبيس الكورية الجنوبية للدفاع اليوم الثلاثاء أنها وقعت عقدا بقيمة 6ر5 تريليون وون (4 مليارات دولار أمريكي) مع وكالة مشتريات الأسلحة البولندية لتزويدها بأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة "تشونمو".

وقالت الشركة في بيان صحفي إن وكالة التسليح البولندية وتحالف يضم شركة هانهوا إيروسبيس وشركة هانهوا-دبليو بي للأنظمة المتقدمة أعلنا عن توقيع المرحلة الثالثة من الصفقة في وارسو أمس الاثنين لتزويد بولندا بالصاروخ الموجه الذي يبلغ مداه 80 كيلومترا والمعروف باسم "سي جي ار- 080" .

يذكر أن شركة هانهوا-دبليو بي للأنظمة المتقدمة هي شركة مشتركة بين هانهوا إيروسبيس وشركة دبليو بي إلكترونيكس، التابعة لمجموعة دبليو بي، أكبر شركة دفاعية في بولندا.

وقالت هانهوا إيروسبيس في البيان إنه بموجب العقد، سيتم تصنيع صواريخ "سي جي ار- 080" في مصنع مخصص في بولندا تديره شركة هانهوا-دبليو بي، ومن المقرر أن تبدأ عمليات التسليم في عام 2030.

وأضافت أن الصواريخ ستكون بمثابة الذخيرة الأساسية لنظام "هومار-كيه" البولندي، وهو نسخة بولندية من نظام إطلاق الصواريخ المتعددة "تشونمو".

ونقلت الشركة عن نائب رئيس الوزراء البولندي فلاديسلاف كوسينياك-كاميش قوله: "تحقق هذه الاتفاقية طموحنا الذي طال انتظاره لتحقيق الاستقلالية في الإنتاج ضمن برنامج هومار-كيه. ومن خلال الجمع بين شركتي دبليو بي إلكترونيكس وهانهوا إيروسبيس، فإننا نبني شراكة قوية مع حليف موثوق".

وأوضح البيان أن الصفقة تتضمن نقل التكنولوجيا وتهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية لبولندا من خلال دمج الشركاء المحليين في سلسلة التوريد.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن سون جيه-إيل، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة هانهوا إيروسبيس قوله إن الشركة ستواصل التعاون مع صناعة الدفاع البولندية لتعزيز أمن البلاد وتحقيق قيمة اقتصادية.

ويستند العقد الأخير إلى صفقتين سابقتين في عامي 2022 و2024. ووصلت قيمة عقد المرحلة الأولى الموقع في عام 2022 إلى 03ر5 تريليون وون، في حين بلغت قيمة عقد المرحلة الثانية الموقع في عام 2024، 2ر2 تريليون وون.