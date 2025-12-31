رئيس جامعة المنيا: عدم السماح بدخول أدوات الغش إلى لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول

أجرى الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، يرافقه الدكتور مصطفى محمود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية للاطمئنان على سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2025/2026، بكلية العلوم والزراعة، وذلك وفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات والجداول المعلنة بالكليات.

ورافق رئيس الجامعة، خلال الجولة الدكتور عمر عبد العزيز، عميد كلية العلوم، والدكتور حمدي إبراهيم، عميد كلية الزراعة، ووكلاء الكليتين، حيث تفقد عددًا من لجان الامتحانات واطلع على انتظام العمل داخلها ومدى الالتزام بالضوابط المنظمة للعملية الامتحانية.

وأكد فرحات، أن الامتحانات تسير في أجواء هادئة ومنضبطة، مشيرًا إلى أن الجامعة اتخذت جميع التدابير التنظيمية والإدارية والطبية اللازمة لتهيئة بيئة امتحانية مناسبة تمكن الطلاب من أداء امتحاناتهم بسهولة ويسر.

كما شدد على الالتزام الكامل بالقواعد المنظمة للامتحانات، ومواصفات الورقة الامتحانية، وعدم السماح بدخول الهواتف المحمولة أو أي أدوات قد تُسبب الغش، أو أي أجهزة إلكترونية داخل اللجان، إلى جانب الالتزام بمواعيد بدء الامتحانات.

كما حرص رئيس الجامعة، على الاستماع إلى آراء عدد من الطلاب حول مستوى الامتحانات وطبيعة الأسئلة، موجّها بسرعة التعامل الفوري مع أية ملاحظات أو شكاوى، مع التأكيد على ضرورة تواجد أساتذة المواد داخل اللجان للرد على استفسارات الطلاب والتعامل مع أية مشكلات طارئة.

وأشاد رئيس الجامعة، بحسن تنظيم اللجان وانضباط العملية الامتحانية، مثمنًا جهود عمداء ووكلاء الكليتين وأعضاء هيئة التدريس والعاملين في توفير الأجواء الملائمة للطلاب.

من جانبه، أكد الدكتور مصطفى محمود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حرص إدارة الجامعة على توفير كل سبل الدعم والراحة للطلاب، بما يضمن أداء الامتحانات في بيئة تعليمية مناسبة تتسم بالسهولة واليسر.