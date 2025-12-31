وفاة شخص وفقدان آخر إثر انقلاب قارب في سيدني

أعلنت شرطة نيو ساوث ويلز، اليوم الأربعاء، وفاة رجل وفقدان فتى، إثر انقلاب قارب قبالة شاطئ منطقة "نورذرن بيتشز" الواقعة في شمال سيدني.

وأفادت شرطة نيو ساوث ويلز بتلقي فرق الطوارئ بلاغ من ضاحية "بالم بيتش" عند حوالي الساعة 1135 من صباح اليوم الأربعاء (0035 بتوقيت جرينتش)، يشير إلى انقلاب قارب قبالة منطقة "بارينجوي هيدلاند"، على بعد نحو 40 كيلومترا من مركز سيدني.

وأضافت الشرطة أن أفرادا من فريق مؤسسة "سيرف لايف" للإنقاذ، قاموا بسحب رجل من الماء، إلا أنه فارق الحياة في المكان، بينما تمكن رجل آخر من الصعود فوق الصخور قبل أن يتم إنقاذه بواسطة مروحية إنقاذ، وهو يتلقى العلاج حاليا على أيدي المسعفين.

وقالت الشرطة إن هناك عملية بحث وإنقاذ جارية حاليا للعثور على فتى آخر، يعتقد أنه كان على متن القارب.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الفتى يبلغ من العمر 14 عاما.