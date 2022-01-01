تامر حسني: كنت متاثرًا بالفنان أحمد رمزي في موضة «القميص المفتوح»

قال الفنان تامر حسني، إنه يتمنى في بداية السنة الجديدة أن يعم السلام والمحبة في جميع أنحاء العالم، مضيفًا أنه يسعى دائمًا لتطوير نفسه من خلال معرفة آراء الجمهور.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج "معكم منى الشاذلي"، المذاع عبر فضائية "CBC"، اليوم الجمعة، أنه تلقى العديد من التعليقات على ظهوره وعمل على تطويرها، ومن أبرز هذه التعليقات تأثره بالفنان أحمد رمزي، متابعًا: «كنت متأثر بظهور أحمد رمزي قديمًا فأول ما ظهرت كنت بفتح القميص».

وتابع، أنه يسعى لفرحة الجمهور من خلال الحفلات التي يقيمها سواء داخل مصر أو خارجها، مشيرًا إلى أن المسارح التي يتم إنشائها مكلفة سواء على المستوى المالي أو المجهود البدني.

واستكمل، أنه يسعى دائمًا أن يكون فنان شامل، وذلك من خلال الكتابة والتلحين والإنتاج والإخراج، لافتًا إلى أنه حصل على جائزة من الولايات المتحدة كأول فنان شامل.

وأوضح أنه يقوم بالغناء في الأفراح لساعات متواصلة لإسعاد الجمهور بجانب التفاعل معهم، متابعًا:«طالما الناس مبسوطة هفضل مكمل غنا، أنا فنان ودي مهمتي».

يذكر أن آخر أعمال الفنان تامر حسني، هو فيلم "إلا أنا"، بطولة كل من حلا شيحة وسوسن بدر وماجد الكدواني ومحمد عبدالرحمن وحجاج عبد العظيم وفايز المالكي وشيرين وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.