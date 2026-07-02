وزير الخارجية الصيني يتحدث مع روبيو بشأن تايوان

قالت وزارة الخارجية الصينية، يوم الأربعاء، إن وزير الخارجية الصيني وانج يي حث الجانب الأمريكي على التعامل مع قضية تايوان "بأقصى درجات الحذر" خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.

وجاء الاتصال، الذي جرى أول أمس الثلاثاء، في وقت تراجع فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب مقترحا لبيع أسلحة إلى تايوان بقيمة 14 مليار دولار، وذلك بموجب قانون أمريكي يُلزم واشنطن بتزويد الجزيرة، التي تتمتع بحكم ذاتي، بما يكفي من المعدات اللازمة للدفاع عن نفسها. وتعارض بكين، التي تعتبر تايوان جزءا من أراضيها، هذه الصفقة، مشيرة إلى أنها قد تؤثر سلبًا على خطط الرئيس شي جين بينج لزيارة الولايات المتحدة خلال الخريف المقبل.

ونقل البيان الصيني عن وانج قوله: "إن قضية تايوان تمس مجمل العلاقات الصينية الأمريكية، ونأمل أن يتعامل الجانب الأمريكي مع المسائل المتعلقة بتايوان بأقصى درجات الحذر."

ولم تؤكد وزارة الخارجية الأمريكية حتى الآن إجراء هذا الاتصال الهاتفي.