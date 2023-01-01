رضا البحراوي يشعل حفل ليلة رأس السنة بأغنية سمعت كلامكم عني

أحيا المطرب الشعبي رضا البحراوي واحدة من أقوى حفلات رأس السنة داخل إحدى فنادق القاهرة الكبري بحضور عدد جماهيري ضخم وسط أجواء مليئة بالبهجة والسعادة.

وقدم رضا باقة رائعة من أجمل أغانيه التي نالت إعجاب الجمهور وبدء الحفل بأغنية، سمعت كلامكم عني، ويليه أغنية "النمر، سيبوني محدش ليه خير عليه، أنت يا جدع واختتم بأغنية عملت أي يا زمن، وتفاعل معه الجمهور بالتصفيق وترديد كلمات الأغاني والتقاط الصور التذكارية.

جدير بالذكر آخر أعمال رضا البحراوي أغنية أنا مش عندك بس مسمع، وحققت الأغنية نجاح كبير على موقع يوتيوب ، وهيا من كلمات كيمو البرنس، وتوزيع عبد السلام.