 رضا البحراوي يشعل حفل ليلة رأس السنة بأغنية سمعت كلامكم عني - بوابة الشروق
الأحد 1 يناير 2023 7:30 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء فحص مخدرات لراغبي الزواج قبل توثيق العقد؟
النتـائـج تصويت

رضا البحراوي يشعل حفل ليلة رأس السنة بأغنية سمعت كلامكم عني

حسام جودة
نشر في: الأحد 1 يناير 2023 - 7:06 ص | آخر تحديث: الأحد 1 يناير 2023 - 7:09 ص

أحيا المطرب الشعبي رضا البحراوي واحدة من أقوى حفلات رأس السنة داخل إحدى فنادق القاهرة الكبري بحضور عدد جماهيري ضخم وسط أجواء مليئة بالبهجة والسعادة.

وقدم رضا باقة رائعة من أجمل أغانيه التي نالت إعجاب الجمهور وبدء الحفل بأغنية، سمعت كلامكم عني، ويليه أغنية "النمر، سيبوني محدش ليه خير عليه، أنت يا جدع واختتم بأغنية عملت أي يا زمن، وتفاعل معه الجمهور بالتصفيق وترديد كلمات الأغاني والتقاط الصور التذكارية.

جدير بالذكر آخر أعمال رضا البحراوي أغنية أنا مش عندك بس مسمع، وحققت الأغنية نجاح كبير على موقع يوتيوب ، وهيا من كلمات كيمو البرنس، وتوزيع عبد السلام.

اخبار متعلقة


صور متعلقة

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك